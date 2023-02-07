Van'da korkutan deprem

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Van'ın Bahçesaray ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Van'ın Bahçesaray ilçesinde saat 22.08'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 12 kilometre altında gerçekleşti.