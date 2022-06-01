Yargıtay cezayı fazla buldu, tahliye yolu açıldı

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle Kadir Ş.'ye verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasını bozdu.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Ş.'e verilen hapis cezasının temyiz istemiyle ilgili incelemesini tamamladı.

Kararda, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Ş. hakkında daha fazla indirim yapılması gerekçesiyle bozulmasına karar verildiği belirtildi.