Yemek Sepeti kuryeleri eylemde

'Pandemi döneminde sokağa çıkmanın bile insanı korkuttuğu günlerde çalıştıklarını ve şirketi kendilerinin büyüttüğünü' kaydeden Yemek Sepeti ve Banabi kuryeleri, daha önce duyurdukları eylemlerini bugün de sürdürdü.

Online sipariş firması Yemek Sepeti ve Banabi’nin kuryeleri daha önce duyurdukları eylemlerini sürdürdü.

İzmir'deki kurye çalışanları, "Haklarımızı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz" dedi. Yüzde 32.7 zam teklifini kabul etmeyen şirket çalışanları İstanbul Şişli’deki Yemek Sepeti genel merkez binası önünde Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) üyeleri ile birlikte protesto gösterisinde bulunmuştu. Çalışanlar, talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdüreceğini ifade etmişti.