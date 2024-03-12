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Yeniçağ'ın sahibi eski milletvekili Ahmet Çelik kardeşi tarafından bıçaklandı

Yeniçağ'ın sahibi eski milletvekili Ahmet Çelik kardeşi tarafından bıçaklandı
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Eski İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Yeniçağ gazetesinin sahibi Ahmet Çelik, ofisinde tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklandı.

Eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, İstanbul’un Bahçelievler ilçesindeki ofisinde tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Çelik, hastaneye kaldırıldı.

AA'nın aktardığı bilgiye göre, 27. Dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi’ndeki ofisinde kardeşi K. Çelik ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K. Çelik, ağabeyi Ahmet Çelik’i göğsünden ve elinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çelik, hastaneye kaldırıldı. Çelik’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Etiketler ahmet çelik yeniçağ bıçaklama milletvekili eski milletvekili
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