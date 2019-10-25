Yer altından yükselen gaz korku dolu anlara yol açtı

Olay gece saat 01.30 sıralarında Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahalle içerisinde dün yapılan zemin etüdü çalışmalarında sondaj işlemleri sonrası zeminden gaz çıkmaya başladı. Etüd çalışmalarının tamamlanması sonrasında ekipler olay yerinden ayrılırken gece ilerleyen saatlerde gazın çıktığı alandan koku ve sesler yükselmeye başladı. Yoğun koku ve sesten korkan vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Kocaeli İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri sevk edildi.

AFAD OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Gece saatlerinde başlayan ve yaklaşık 8 saat süren inceleme çalışmaların sonrasında ilk belirlemelere göre açığa çıkan gazın metan gazı olduğu belirlendi. AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sırasında bölge güvenlik şeridine alınarak gazın çıktığı alana vatandaşların yaklaşması engellendi. İncelemelerin sürdüğü sırada olay yerine Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban ve AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul da gelerek yetkililerden bilgi aldı.

GAZIN ÇIKTIĞI ALANDA 10 DAİRE TAHLİYE EDİLDİ

İncelemeler sonrasında çevredeki iki binada bulunan 10 daire güvenlik amacıyla vatandaşların kendi istekleri doğrultusunda tahliye edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan ekipler, vatandaşları gazın olduğu alana ateşle yaklaşmamaları konusunda uyardılar.