Yine maden yine göçük!

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde sabah saatlerinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçinin kurtarıldığı bildirildi.

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 4 işçi göçük altında kalırken işçilerden biri kendi imkanlarıyla göçükten kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Göçük altındaki işçiler kurtarıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, göçük altında kalan 3 işçinin kurtarıldığını açıkladı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"Elazığ ili Palu ilçesi Kayaönü köyü yakınlarında bulunan bir maden ocağında bugün sabah 10.00 sularında bir göçük meydana gelmiştir.



Polay Madencilik'e ait krom madenindeki yeraltı ocağında meydana gelen göçükten 4 işçimiz etkilenmiş, biri kendi imkanlarıyla göçükten çıkmıştır.

Olay yerine intikal eden arama kurtarma ekipleri, diğer 3 işçimizi de kurtarmıştır.



Olayda bir işçimiz yaralanırken diğer işçilerin sağlım durumları iyidir.

Konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır.

Göçükten etkilenen tüm işçi kardeşlerimize acil şifalar dileriz."