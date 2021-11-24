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Yine okul servisi kazası: Çok sayıda yaralı var

Yine okul servisi kazası: Çok sayıda yaralı var

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 14'ü öğrendi 19 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde taşımalı eğitim gören ortaokul ve lise öğrencilerini taşıyan Mikail K. (41) yönetimindeki servis minibüsü ile Ali Ö. (45) idaresindeki otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada 14’ü öğrenci, 2’si sürücü, toplam 19 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

 

DHA

Etiketler gaziantep okul servisi kaza
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