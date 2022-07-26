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  4. Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Özbek köyü mevkiinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu oluşan kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Kuzey Irak’tan Diyarbakır istikametine doğru giden Ömer U. idaresindeki yolcu otobüsü İdil ilçesine bağlı Özbek köyü mevkiinde karşı yönden gelen plakası ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Merve B. hayatını kaybederken, yolcu otobüsünde bulunan sürücü Ömer U. ile 10 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Merve B.’ın cenazesi otopsi için İdil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Merve B.’ın İdil’in Oyalı Köyü Mevlana Ortaokulunda müdür yardımcısı ve Türkçe öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Etiketler yolcu otobüs
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