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Yolcu otobüsüne kurşun yağdırdılar

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Tokat’ın Erbaa ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsüne kimliği belirsiz kişilerce tüfekle ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, yolcular başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Edinilen bilgilere göre, olay Erbaa ilçesine bağlı Hacıpazar köyü yakınlarında meydana geldi. Erbaa ilçesinden İstanbul'a giden ve içerisinde 30 yolcu bulunan otobüse kimliği belirsiz kişilerce tüfekle ateş açıldı. Otobüsün motor kısmına isabet eden saçmalar mazot filtresini deldi. Olayı fark eden otobüs sürücüsü aracı durdurarak, yolcular aynı firmaya ait başka bir otobüse aktarıldı. Olayda yaralanan olmazken, jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Araca ateş açıldığını sonradan fark ettiklerini belirten otobüs şöforü, "Biz bir şey hissetmedik. Sadece ateş sesini duyduk, ne olduğunu anlayamadık. Biraz ilerledikten sonra farkına vardık. Araçta 30 kişi bulunuyordu, yolculuğu İstanbul'a yapıyorduk" dedi.

İHA

Etiketler yolcu otobüsü kurşun ateş açtılar tokat erbaa
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