  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yüksek gerilim hattı teline temas eden genç öldü!

Yüksek gerilim hattı teline temas eden genç öldü!

İstanbul Küçükçekmece’de yüksek gerilim hattı teline temas eden 15 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. 15 yaşında olduğu öğrenilen genç yüksek gerilim hattına temas etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin ailesi ve mahalle sakinleri sokakta toplandı.

 Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Etiketler genç yüksek gerilim hat ölüm
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Odasında katledip 7 parçaya ayırmıştı... Son görüntüleri ortaya çıktı
Cem Uzan: ''Dolar 20 TL'yi görebilir. Ben olsam dolar alıp yastık altına koyarım!''
Vahşi doğada ölümcül karşılaşma
Aşılamalar başladı! Peki BioNTech aşısı mı, Sinovac aşısı mı ? Kim hangi aşıyı olmalı ?
1 Nisan şakası kötü bitti! Polisle çatıştılar
Hepsi bugün raflarda ! İşte BİM'in 2 Nisan cuma kampanyaları
Yine A Milli Takım yine prim krizi!
Bakan Selçuk'tan tepki çeken açıklama
Abdulhamit'in torunundan AK Parti'yi kızdıracak sözler
Tarikat evinden çıkan Tuğamiral hakkında dikkat çeken ayrıntı