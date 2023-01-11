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  4. Yürek yakan olay: 5'inci kattan boş havuza düşen öğretmen hayatını kaybetti

Yürek yakan olay: 5'inci kattan boş havuza düşen öğretmen hayatını kaybetti

Yürek yakan olay: 5'inci kattan boş havuza düşen öğretmen hayatını kaybetti
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 5'inci kattaki evinin balkonundan boş havuza düşen öğretmen Faruk A. hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde Körfez Hacıosman Mahallesi Nihat Atlı Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Binanın 5'inci katındaki evinin balkonunda bulunan Körfez Atatürk Anadolu Lisesi'nde görevli matematik öğretmeni Faruk A., henüz bilinmeyen sebeple bahçedeki boş havuza düştü. Apartmanda yaşayan bir kişinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi öğretmeni Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan öğretmen, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

 

 

Etiketler öğretmen ölüm 5. kat
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