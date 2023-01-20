307 okul servisi trafikten men edildi

İçişleri Bakanlığı, yurt genelinde yapılan denetimlerde, 307 okul servis aracının trafik men edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 81 ilde eş zamanlı 10 bin 818 karma ekip ve 34 bin 393 emniyet ve jandarma personelinin katılımı ile uygulama yapıldı. 23 bin 989 okul çevresi başta olmak üzere ülke genelinde bulunan 30 bin 333 umuma açık yer, park ve bahçeler, metruk binalar, çakmak gazı ile tiner gibi uçucu madde, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerler denetlendi. Uygulamada çeşitli suçlardan toplam 909 aranan kişi yakalandı, 15 kayıp çocuk bulundu. 2 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 187 mermi ile 5 kesici/delici alet ele geçirildi. 1925 paket kaçak sigara ve 540 doldurulmuş makaron da ele geçirildi.

Uygulama kapsamında 24 bin 723 okul servis aracı denetlendi. Çeşitli ihlallerden 1815 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 307 okul servis aracı trafikten menedilirken, 11 sürücünün belgesi geri alındı.

DHA