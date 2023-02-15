36 saat enkaz altında kalan vatandaş: ''Kalorifer peteğinden su içtim''

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde enkazın altından 36 saat sonra kurtarılan Gökhan Kara, kalorifer peteğinden akan suyu içtiğini söyledi.

6 Ocak'ta meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 36 saat sonra kaldığı enkazın altından kurtulan depremzede, o anları anlattı.

"DIŞARDAKİ SESLERİ ALMAKTA ÇOK ZORLANDIM"

Depreme uykudayken yakalandığını belirten 31 yaşındaki Gökhan Kara, "Ben o gün 2 depreme de yakalandım. Gece olan depremde Elbistan'da sadece 3 tane ev yıkılmıştı. Öğle saatlerinde meydana gelen depremde ben uyuyordum. Birden bire binanın çökmesine şahit oldum. Ayaklarım beton tablalarının altında kaldı. Enkazdan 36 saat sonra çıktım. Dışarıdaki sesleri almakta çok zorlandım" dedi.

"SU İHTİYACIMI PATLAYAN SU BORUSUNDAN KARŞILADIM"

Enkaz altında kaldıktan sonra patlayan kaloriferin peteğinden akan suyu içtiğini belirten depremzede Kara, "36 saat boyunca ben hiçbir şey yemedim. Öyle bir imkan da yoktu zaten. Depremin meydana geldiğinde ben evimin yatak odası bölümündeydim. Hayatta kalmak için kalorifer peteğinden su içtim. Deprem olduktan sonra peteğin su borusu patlamış, su ihtiyacımı oradan karşılayabildim.

"ÖLMEKTEN KORKMADIM AMA ÇIKACAĞIMA İNANDIM"

Soğuk havadan yana da Allah bana yardım etti. Yorgan ve battaniye vardı. Onlarla idare ettim. Alanım dardı. Ölmekten hiç korkmadım. Müslüman insan ölmekten korkmaz. Ölüm bize borç. Ben bu borcu bugün de yarın da öderim. Ölmekten korkmadım ama çıkacağıma inandım" şeklinde konuştu.

İHA