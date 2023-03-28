4 ay süren takip sonuçlandı: 3'ü ölü 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 aylık takip sonucu Hakkari'de 4 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan terörle mücadeleye ilişkin bilgi paylaştı.

Bakan Soylu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"100’ün altına düşen kırsaldaki PKK’lı sayısında şu anda terörist etkisiz hale getirmek, 'samanlıkta iğne aramak' gibi...

4 aylık takip sonucu bugün de Hakkari’de 3 ölü, 1 sağ toplam 4 terörist etkisiz. Kahraman Jandarma'mıza tebrikler."