için kaldı
İMSAKİYE
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 4 ay süren takip sonuçlandı: 3'ü ölü 4 terörist etkisiz hale getirildi

4 ay süren takip sonuçlandı: 3'ü ölü 4 terörist etkisiz hale getirildi

4 ay süren takip sonuçlandı: 3'ü ölü 4 terörist etkisiz hale getirildi
Güncelleme:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 aylık takip sonucu Hakkari'de 4 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan terörle mücadeleye ilişkin bilgi paylaştı.

Bakan Soylu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"100’ün altına düşen kırsaldaki PKK’lı sayısında şu anda terörist etkisiz hale getirmek, 'samanlıkta iğne aramak' gibi...
4 aylık takip sonucu bugün de Hakkari’de 3 ölü, 1 sağ toplam 4 terörist etkisiz. Kahraman Jandarma'mıza tebrikler."

Etiketler tsk asker operasyon mehmetçik pkk terör
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dışarıda iftar lüks oldu! Esnaf sinek avlıyor
Togg'a kardeş geldi: Karşınızda Amperino
Dolar'dan yeni zirve! Altın tekrar yükselişte
Okul servisi şoföründen çocuklara dayak! O anlar kamerada
İstanbul için yeni deprem uyarısı
Erdoğan'dan Doğu Perinçek'in ittifak talebine ret
İşte CHP'nin aday adaylarının resmi tam listesi
Yapay zeka, deprem sonrası İstanbul'daki yıkımı bu fotoğraflarla tahmin etti
EYT'de başvuru sayısı belli oldu
Mart ayının 11 seçim anketinin ortalaması açıklandı