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  3. Bakanlıktan PKK'lı terörist için anmaya izin vermesi istenen Vali için dikkat çeken açıklama

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ile ilgili Bakanlık'tan açıklama

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ile ilgili Bakanlık'tan açıklama
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İçişleri Bakanlığı'ndan eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın kurucularından olan Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun adlı teröristler için Tunceli’de yürüyüş ve anma programı düzenlenirken görevinden istifa kararı aldığı ardından da merkeze çekildiği iddia edilen Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ile ilgili açıklama geldi.

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK’nın geçtiğimiz günlerde aldığı fesih kararının ardından, örgütün kurucularından Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun’un hayatlarını kaybettikleri açıklandı. Bu açıklamanın ardından, Tunceli’de söz konusu isimler için yürüyüş ve anma programı düzenlendi.

Teröristler için düzenlenen anma programı tepki çekerken 2023 yılında Tunceli Valisi olan ve 22 Kasım 2024 tarihinde DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın görevden alınmasıyla kayyum olarak atanan Tunceli Valisi Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Nowhaber'den Alican Uludağ'ın haberine göre Vali Tekbıyıkoğlu, 'Ankara'dan gelen bir telefonla' terör örgütü yöneticileri Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun için yapılan anmaya izin verilmesi üzerine, 19 Mayıs'ta istifa kararı aldı. 

Konuyla ilgili ilk resmi açıklama ise bugün İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekâleten görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

 

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Etiketler Bülent Tekbıyıkoğlu Tunceli tunceli valisi vali istifa PKK terör terörist terörist anması
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