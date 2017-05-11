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  3. 11 Mayıs 2017 18:33

4 bin 238 hakim ve savcı FETÖ'den ihraç edildi

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda 15 Temmuz darbe girişiminden sorna 4 bin 238 hakim ve savcı FETÖ'den ihraç edildi.

4 bin 238 hakim ve savcı FETÖ'den ihraç edildi
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Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda  (HSYK) yeni dönem başlamadan önce Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları  kapsamında üzerinde çalışılan listeler tamamlanırken, bu kapsamda 15 Temmuz darbe  girişiminden bu yana 4 bin 238 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki  darbe girişimi sonrasında örgüt mensuplarını temizlemek üzere en hızlı harekete  geçen kurumların başında HSYK geldi. Kurul, darbe girişimi gecesinin sabahında, 16 Temmuz 2016'da FETÖ  üyesi hakim ve savcılar hakkında disiplin yönünden en ağır tedbirleri görüşmek  üzere olağanüstü toplandı. Silahlı terör örgütünün darbe girişimi nedeniyle çıkan olayların  ardından, HSYK tarafından ülke genelindeki tüm hakim ve savcılardan izinli  olanların derhal görevlerine başlamaları ve adli tatilin iptaline karar verildi. HSYK Genel Kurulunda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararı  doğrultusunda Kurul üyeleri Mahmut Şen, Ahmet Berberoğlu, Şaban Işık, Mustafa  Kemal Özçelik ve Kerim Tosun'un üyeliğinin düşürülmesi kararlaştırıldı.

 Aynı gün HSYK 2. Dairesince 541'i ilk derece idari yargıda, 2 bin  204'ü ilk derece adli yargıda olmak üzere 2 bin 745 hakim ve savcı açığa alındı. HSYK Genel Kurulunda, sürekli toplantı halinde çalışılarak, ihbarlar,  itiraflar ile ByLock verileri değerlendirildi, listeler halinde gelen isimler  üzerinde çalışıldı. Kurul tarafından, 10 Ağustos 2016'da Ankara Cumhuriyet  Başsavcılığının, silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan başlattığı yeni  soruşturma listesi değerlendirilerek, 550'si adli, 98'si idari olmak üzere 648  hakim ve savcı daha geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.  FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen Adil Öksüz'ü  serbest bırakan hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez de 16 Ağustos'ta açığa  alındı.

İLK İHRAÇLAR

HSYK tarafından FETÖ soruşturmaları kapsamında görevden geçici olarak  uzaklaştırılan hakim ve savcılardan 2 bin 847'si 24 Ağustos'ta meslekten ihraç  edildi. Bu hakim ve savcılar ihraçlara ilişkin ilk listeyi oluşturdu. İlerleyen günlerde bir kez daha ihraçlar için toplanan Kurulda, 1  Eylül'de, 543 hakim ve savcının meslekten ihracına karar verildi. HSYK Genel Kurulunca, daha önce açığa alınan 66 hakim ve savcı daha 5  Ekim'de meslekten ihraç edildi. Böylelikle ihraç edilen hakim ve savcı sayısı 3  bin 456'ya ulaştı. HSYK 2. Dairesince, 13 Ekim'de, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ  soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 184 hakim ve savcı daha  açığa alındı. Meslekten ihraç edilen hakim ve savcıların 3 bin 165'inin itirazı  değerlendirilirken, HSYK Genel Kurulunda 30 Kasım'da bu itirazlar reddedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 1 Aralık'ta 192 hakim ve savcı  hakkında daha FETÖ üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. HSYK 2. Dairesince  191 hakim ve savcı daha açığa alındı. Başsavcılığın gözaltı kararı verdiği 96  hakim ve savcı 20 Aralık'ta HSYK 2. Dairesince görevden uzaklaştırıldı. Bu arada, ihraç edilenlerden 233 hakim ve savcının daha itirazı 31  Aralık'ta HSYK Genel Kurulunca reddedildi.

YENİ YILDA DA SÜRDÜ 

 Kurul, yargıdaki örgüt mensuplarına yönelik çalışmalarını Anayasa  değişikliği ve bu kapsamda HSYK'nın yapısının değiştirilmesi tartışmalarının  arasında yeni yılda da aralıksız sürdürdü. HSYK 2. Dairesince, 1 Şubat'ta "ByLock" kullandığı belirlenen 7 hakim  ve savcı daha açığa alındı.  Kurul tarafından, açığa alınan hakim ve savcılardan 227'si 20  Şubat'ta, 202'si 17 Mart'ta meslekten ihraç edildi. Bu tarih itibarıyla FETÖ/PDY  ile bağlantısı tespit edildiği gerekçesiyle meslekten ihraç edilen hakim ve savcı  sayısı 4 bin 88 oldu.İhraçlar, Nisan ayında da devam etti. Buna göre, HSYK tarafından 3  Nisan'da 45 hakim ve savcının meslekten ihracına karar verildi. Ayrıca, FETÖ'nün  medya yapılanmasına ilişkin 26'sı tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, 21  tutuklu sanığın tahliye edilmesine karar veren İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi  heyeti ile duruşma savcısı da geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

HSYK tarafından, son olarak 5 Mayıs'ta 107 hakim ve savcının daha  meslekten ihracına karar verildi. HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, "Bu, listeler  halinde yapılan son ihraç. Bundan sonra itiraflarla yeni isimler geldikçe bizden  sonraki Kurul da durumu değerlendirecektir ama var olan liste üzerindeki  çalışmalar sona erdi. Üzerinde çalıştığımız bir liste kalmadı." açıklamasını  yaptı. Kurulda, bu tarihte ihraçlara yönelik itirazlarla ilgili inceleme de  tamamlandı ve itirazı kabul edilenler çıkarıldıktan sonra 15 Temmuz darbe  girişimi sürecinde HSYK tarafından meslekten ihraç edilen hakim ve savcı sayısı 4  bin 238 oldu.  Böylelikle HSYK, anayasa değişikliğinin ardından Hakimler ve Savcılar  Kurulu olarak 13 üyeyle görev yapacak yeni kurul oluşmadan önce FETÖ  soruşturmaları kapsamında hakim ve savcılara yönelik liste üzerindeki çalışmasını  tamamladı.

AA

hakim ve savcı , fetö , darbe girişimi