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4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti

4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti
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Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) adli ve idari yargı 2024 yılı ana kararnamesini açıkladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni yayımladı. Kararnameyle 4 bin 9'u adli, 290'ı idari yargı olmak üzere 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

HSK kararname çalışmasının tamamlanması üzerine sosyal medyadan açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yeni görev yerlerine atanan hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza adaletin tecellisi yolunda başarılar diliyorum. Kararname, hakim ve savcılarımız ile aileleri, yargı camiamız ve ülkemiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler hsk hakim savcı
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