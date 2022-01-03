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4 ilde rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

4 ilde rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Şırnak merkezli 4 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda, aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu 30 kişi yakalandı.

Şırnak'ta, Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca Habur Sınır Kapısı'nda gümrük memurlarının rüşvet karşılığında kaçakçıların geçişinde kolaylık sağladığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Şırnak, Samsun, Şanlıurfa ve Osmaniye'de bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Rüşvet karşılığında gümrük kaçağı sigara, ilaç, cep telefonu gibi emtia ürünler ile düzensiz göçmenlerin sınır kapısından geçişinde kaçakçılara kolaylık sağladıkları iddiasıyla aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler rüşvet operasyonu gözaltı
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