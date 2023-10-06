4,3'lük depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den yeni uyarı

Kahramanmaraş, Göksun ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki bir depremle sarsılırken, bölgeyi asrın felaketinden yaklaşık 1,5 yıl önce uyardığı ortaya çıkan ünlü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den kritik bir uyarı geldi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından AFAD yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, “Depremin olduğu bölgede tekrar büyük bir deprem olmaz ve afete dönüşmez. Ancak kırılmamış fay kesimleri deprem üretebilir ama bu depremler büyük afete dönüşmez. 6 Şubat depremleri komşu bölgelerdeki kimi faylara stres yüklemiş olabilir” ifadelerini kullandı.

Görür, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

-Deprem bölgesindeki insanlarımla bir söyleşi: sevgili dostlarım, hepinizin acısı büyük, sizleri anlıyorum. Endişe ve korku kimi konularda sizi etkiliyor. Depremin olduğu bölgede tekrar büyük bir deprem olmaz ve afete dönüşmez.

-Ancak kırılmamış fay kesimleri deprem üretebilir ama bu depremler büyük afete dönüşmez. 6 Şubat depremleri komşu bölgelerdeki kimi faylara stres yüklemiş olabilir.

-Bu faylar Malatya Fayı ve Adana Havzasına sarkan faylar olabilir. Bu söylediğim de bir olasılıktır. Yerbilimcilerden kesin söylemler, yorumlar beklemeyin.

-Deprem bilinmez. Lütfen insanlarımız için, çocuklarımız için hep beraber deprem dirençli yerleşim alanları için çalışalım ve yöneticilerimizden bunu talep edelim.

-Ancak bu şekilde yaralarımızı sarar ve gelecek nesillerin kalbini kazanırız, sevgiyle.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...



























































