46 ilde eğitime ara verildi

Soğuk hava ve kar yağışı yurt genelini etkisi altına aldı. Yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle bazı il ilçelerde eğitime ara verildi. Eğitime ara verilen illerde hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.

MERSİN

Mersin`in Erdemli ve Mut ilçelerinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilkokul ve ortaokullarda eğitime bugün ara verildi.



Erdemli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal kesimdeki Karayakup, Dağlı, Kösbucağı, Çamlı, Çerçili, Koramşalı, Aslanlı, Sarıkaya, Sorgun, Güzeloluk ile Şehit Ali İhsan Öger ilk ve ortaokullarında bugün eğitim yapılmayacağı duyuruldu.



BİLECİK

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi.



KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş`ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmaları istendi.



ŞANLIURFA

Şanlıurfa`da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretim bugün tatil edildi.



HAKKARİ

Hakkari merkez ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu, il merkezi ve ilçelerinde bugün eğitime ara verildiği belirtildi.



KARS

Kars`ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bugün eğitime ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle, il genelinde eğitim öğretimin 20 Ocak perşembe günü de tatil edildiği duyuruldu.



GÜMÜŞHANE

Gümüşhane`de de buzlanma ve don nedeniyle bugün eğitime ara verileceği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım ve benzeri olumsuz etkileri olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.



KARABÜK

Karabük’te etkili olan kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı okulların bugün tatil edildiği açıklandı.



RİZE

Rize’de etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Rize Valiliği, bugün da okulların tatil edildiğini duyurdu.



ŞIRNAK

Şırnak`ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bugün eğitime ara verildi.



GAZİANTEP

Gaziantep`te olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildiği açıklandı. Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik verilere göre kentte aşırı buzlanma beklendiğini belirtti.



Etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Gaziantep Üniversitesi`nde de bugün eğitime ara verildi.



DİYARBAKIR

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların bugün ve yarın tatil edildiğini açıkladı.



SİİRT

Siirt`te etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, il genelinde 20 Ocak Perşembe ve 21 Ocak Cuma günleri ara eğitime verildiği açıklandı.



KİLİS

Kilis Valiliği`nden yapılan açıklamada, Kilis merkez ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.



MUŞ

Muş`ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.



KASTAMONU

Kastamonu’da iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, Küre, İhsangazi, İnebolu, Şenpazar, Taşköprü, Tosya ve Pınarbaşı ilçelerindeki tüm okulların 20 Ocak Perşembe günü de tatil edildiği duyuruldu.



AĞRI

Ağrı’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitim ve öğretime bugün ara verildi.



GİRESUN

Giresun`un Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime bugün ara verildiği açıklandı.



Ayrıca kentte merkez, Bulancak, Keşap ve Piraziz ilçelerindeki köy okulları da tatil edildi.



AKSARAY

Aksaray`da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.



SİVAS

Sivas`ta etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bugün il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.



NİĞDE

Niğde`de bugün okullar, aşırı buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle tatil edildi.



BAYBURT

Bayburt`ta yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verileceği duyuruldu.



ARTVİN

Artvin`de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.



ADANA

Adana’nın Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde hava koşullarının olumsuz devam etmesi sebebiyle 20 Ocak Perşembe günü de okullar tatil.



BİTLİS

Bitlis genelinde, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün için eğitime ara verildiği açıklandı.



ÇANKIRI

Çankırı`da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çerkeş ilçesinde bugün ve yarın eğitime ara verildi. Atkaracalar, Bayramören ve Kurşunlu ilçelerinde tüm kademelerde, Ilgaz ilçesinde ise taşımalı eğitim ve taşımalı özel eğitim verilen okullarda 20 Ocak perşembe günü eğitim öğretime ara verildi.



ZONGULDAK

Zonguldak`ta merkez ve merkeze bağlı belde ve köyler ile Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Ereğli ve Kozlu ilçelerimizdeki taşıma kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 20 Ocak Perşembe günü ara verilmiştir."



SİNOP

Sinop`ta etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bugün il genelinde eğitime ara verildi.



KARAMAN

Karaman`da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi ile Ayrancı, Kazımkarabekir, Başyayla, Sarıveliler ve Ermenek ilçelerinde bugün eğitime ara verildi.



BATMAN

Batman`ın Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.



MALATYA

Malatya`da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitime bugün ara verildi.



BURSA

Bursa`nın Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bugün okullar tatil edildi.



ERZİNCAN

Erzincan’da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim verilen ara 1 gün daha uzatıldı.



IĞDIR

Iğdır`da dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün Iğdır kent merkezi ve Tuzluca ilçesine bağlı tüm okullarda eğitime bir günlük ara verildi.



BARTIN

Bartın`da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle 20 Ocak Perşembe il genelindeki tüm ilkokullar, ortaokullar ve liselerde eğitime ara verildiği belirtildi.



KAYSERİ

Kayseri`de etkili olan kar yağışı sonrası oluşan soğuk hava ve buzlanma nedeniyle Yeşilhisar, Felahiye, Pınarbaşı, Sarız, Bünyan, Tomarza, Develi, İncesu, Akkışla, Özvatan ve Yahyalı ilçelerinde 20 Ocak Perşembe okullar tatil edildi.



BALIKESİR

Balıkesir`in Dursunbey ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise düzeyindeki okullar 20 Ocak 2022 Perşembe günü tatil edildi.



SAMSUN

Samsun`un Alaçam ve Yakakent ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



ORDU

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün de ara verildiği duyuruldu.

"Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki okulların tamamında, Fatsa ve Ünye ilçelerimizde, ilçe merkezi haricindeki okullar ile taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, Perşembe ilçemizde taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, Altınordu ilçemizde ise taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için ve Gökömer, Cumhuriyet Gerce ve Yağızlı mahallelerindeki okullarda, 20 Ocak 2022 Perşembe günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir."



SAKARYA

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yüz yüze eğitime kar yağışı ve beklenen aşırı buzlanma sebebiyle 1 gün ara verildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.



DÜZCE

Düzce Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildiğini açıkladı.



ELAZIĞ

Elazığ Valisi Ömer Toraman, devam eden kar yağışı ve arkasından beklenen buzlanma nedeniyle 20 Ocak Perşembe günü de resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verilmesine karar verildiğini, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını açıkladı.



BOLU

Bolu Valiliği, devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle 20 Ocak 2022 Perşembe Günü il genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon, Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretime 1 gün ara verilmesine karar verildiğini açıkladı.



ADIYAMAN

Adıyaman`da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.



TUNCELİ

Valilikten yapılan açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle Tunceli kent merkezi ile Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerimizde 20 Ocak perşembe günü tüm okullar tatil edilmiştir." ifadesi kullanıldı.



KONYA

İlçe hıfzıssıhha kurulları kararınca, Beyşehir, Ereğli, Halkapınar, Derbent, Derebucak, Hüyük, Doğanhisar, Emirgazi, Karapınar, Bozkır, Hadim, Taşkent, Ahırlı, Akören, Güneysınır, Sarayönü, Seydişehir, Ilgın, Altınekin, Yalıhüyük ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda 20 Ocak perşembe günü uzaktan eğitim gerçekleştirilecek.