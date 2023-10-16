500 bin Filistinli Türkiye'ye mi geliyor? Ankara'dan jet yanıt

İletişim Başkanlığı, 500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İsrail ve Hamas arasında yaşanan çatışmalarda 10'uncu güne girildi. Gazze Şeridi'nde yüz binlerce insan yerinden edilirken, 500 bin Filistinlinin Türkiye'ye geleceği yönünde iddialar ortaya atıldı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "'500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınması söz konusu; hazırlıklar yapılıyor' iddiası doğru değildir. Herhangi bir kurumda böyle bir hazırlık söz konusu olmayıp iddialar tamamen asılsızdır" denildi.

DHA