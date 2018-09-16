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  3. 16 Eylül 2018 14:09

''6-8 Ekim'' olayları hakında yeni bilgiler

PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında hazırlanan iddianamede önemli bilgiler yer aldı.

''6-8 Ekim'' olayları hakında yeni bilgiler
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi  hakkında hazırlanan iddianamedeki ifadesinde sanık H.A, 6-8 Ekim olaylarıyla  ilgili önemli bilgiler verdi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik  soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza  Mahkemesince kabul edildi.

Sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü  propagandası yapmak" suçlamalarının yöneltildiği iddianamede, Gaziantep'te 8 Ekim  2014'te 5 kişinin öldüğü, 4'ü polis 39 kişinin yaralandığı izinsiz gösterilerle  ilgili önemli bilgiler ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG mensuplarınca sosyal  medyada TSK'nın Afrin Harekatı aleyhine terör örgütünü destekleyici, övücü ve  yüceltici paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı belirtilen  iddianamede, gözaltına alınan H.A'nın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmayı  talep ettiği bildirildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık H.A, sadece sosyal medya  hesabı üzerinden "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındığını  ancak yıllardır örgüt nedeniyle çok sıkıntı yaşadığı için bildiklerini anlatmaya  karar verdiğini kaydetti.

HDP'ye oy vermeyene molotofkokteylli saldırı

Dosyanın tutuklu sanıklarından Talhat Y. ile 2005 yılında tanıştığını,  ağabeyinin Irak'ın kuzeyinde öldürülmesiyle ilgili sanığın kendisine, "Eğer  ağabeyin M.A'nın intikamını almak istiyorsan seni dağa gönderebilirim." dediğini  ifade eden H.A, "Yine 2008 yılında Talhat Y, bizleri o zamanki parti olan DTP'nin  ilçe binasına çağırarak markete düzenlenecek eylemin talimatını verdi. Eylem  yapma gerekçemizi ise market sahibinin Kürt olmasına rağmen oyunu bağımsız  adaylara yani DTP'nin adaylarına vermemesini gerekçe gösterdi. Bu olay ile ilgili  hiçbirimiz yargılanmadık." beyanında bulundu.

Talimat HDP binasında verilmiş

Kentteki 6-8 Ekim olaylarında da yer aldığını itiraf eden H.A, şunları  anlattı:

''Kobani (Ayn el Arab) olayları olarak bilinen 6-8 Ekim eylemleri  sırasında Gaziantep'te polise ait TOMA aracına molotofkokteyli atılması ve bir  markete molotofkokteyli atılarak yakılması olayına dosyadaki diğer sanıklarla  katıldık. Markete molotofkokteyli atılmasından önce tutuklu sanık Talhat Y, bizi  HDP ilçe binasına çağırdı ve örgütün başkaldırı çağrısı üzerine Kobani olayları  nedeniyle ses getirici bir eylem yapmamız gerektiği talimatını verdi."

H.A, "Biz molotofkokteyli saldırısı düzenlerken yüzü kapalı olan uzun  boylu bir şahıs, elinde uzun namlulu silahla, tahminimce keleşle TOMA aracına  doğru hedef alarak rastgele sıkıyordu. Talhat Y. gerek market gerekse de TOMA  aracına yapılan saldırıda telefonla olayı kaydediyordu. Bu şahıs yanlış  hatırlamıyorsam 2017 yılında HDP Şahinbey İlçe Başkanı idi, şu anda bu görevi  yapmıyor diye biliyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık H.A, örgüt mensuplarıyla aynı mahallede ikamet ettiği için  örgüte istemeyerek girdiğini, çok pişman olduğunu belirtti.

HTS kayıtları doğruladı

H.A'nın verdiği bilgilerin yer gösterme ve olayın ardından düzenlenen  tutanaklarla uyuştuğu kaydedilen iddianamede, HTS incelemelerinde de sanık Talhat  Y'nin de aralarında yer aldığı bazı sanıkların kullandıkları cep telefonlarının,  izinsiz gösterilerin düzenlendiği bölgede sinyal verdiği tespiti yer aldı.

İddianamede ayrıca, bazı sanıkların sosyal medya hesaplarından terör  örgütünü övücü çok sayıda paylaşımda bulundukları, cep telefonu ve  bilgisayarlarındaki incelemede de çok sayıda örgütsel materyalin ele geçirildiği  bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ile Şahinbey İlçe  Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 28 Mayıs'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik  kent merkezinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı  nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

AA

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