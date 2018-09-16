''6-8 Ekim'' olayları hakında yeni bilgiler

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında hazırlanan iddianamedeki ifadesinde sanık H.A, 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili önemli bilgiler verdi.



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarının yöneltildiği iddianamede, Gaziantep'te 8 Ekim 2014'te 5 kişinin öldüğü, 4'ü polis 39 kişinin yaralandığı izinsiz gösterilerle ilgili önemli bilgiler ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG mensuplarınca sosyal medyada TSK'nın Afrin Harekatı aleyhine terör örgütünü destekleyici, övücü ve yüceltici paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı belirtilen iddianamede, gözaltına alınan H.A'nın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmayı talep ettiği bildirildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık H.A, sadece sosyal medya hesabı üzerinden "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındığını ancak yıllardır örgüt nedeniyle çok sıkıntı yaşadığı için bildiklerini anlatmaya karar verdiğini kaydetti.

HDP'ye oy vermeyene molotofkokteylli saldırı

Dosyanın tutuklu sanıklarından Talhat Y. ile 2005 yılında tanıştığını, ağabeyinin Irak'ın kuzeyinde öldürülmesiyle ilgili sanığın kendisine, "Eğer ağabeyin M.A'nın intikamını almak istiyorsan seni dağa gönderebilirim." dediğini ifade eden H.A, "Yine 2008 yılında Talhat Y, bizleri o zamanki parti olan DTP'nin ilçe binasına çağırarak markete düzenlenecek eylemin talimatını verdi. Eylem yapma gerekçemizi ise market sahibinin Kürt olmasına rağmen oyunu bağımsız adaylara yani DTP'nin adaylarına vermemesini gerekçe gösterdi. Bu olay ile ilgili hiçbirimiz yargılanmadık." beyanında bulundu.

Talimat HDP binasında verilmiş

Kentteki 6-8 Ekim olaylarında da yer aldığını itiraf eden H.A, şunları anlattı:

''Kobani (Ayn el Arab) olayları olarak bilinen 6-8 Ekim eylemleri sırasında Gaziantep'te polise ait TOMA aracına molotofkokteyli atılması ve bir markete molotofkokteyli atılarak yakılması olayına dosyadaki diğer sanıklarla katıldık. Markete molotofkokteyli atılmasından önce tutuklu sanık Talhat Y, bizi HDP ilçe binasına çağırdı ve örgütün başkaldırı çağrısı üzerine Kobani olayları nedeniyle ses getirici bir eylem yapmamız gerektiği talimatını verdi."

H.A, "Biz molotofkokteyli saldırısı düzenlerken yüzü kapalı olan uzun boylu bir şahıs, elinde uzun namlulu silahla, tahminimce keleşle TOMA aracına doğru hedef alarak rastgele sıkıyordu. Talhat Y. gerek market gerekse de TOMA aracına yapılan saldırıda telefonla olayı kaydediyordu. Bu şahıs yanlış hatırlamıyorsam 2017 yılında HDP Şahinbey İlçe Başkanı idi, şu anda bu görevi yapmıyor diye biliyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık H.A, örgüt mensuplarıyla aynı mahallede ikamet ettiği için örgüte istemeyerek girdiğini, çok pişman olduğunu belirtti.

HTS kayıtları doğruladı

H.A'nın verdiği bilgilerin yer gösterme ve olayın ardından düzenlenen tutanaklarla uyuştuğu kaydedilen iddianamede, HTS incelemelerinde de sanık Talhat Y'nin de aralarında yer aldığı bazı sanıkların kullandıkları cep telefonlarının, izinsiz gösterilerin düzenlendiği bölgede sinyal verdiği tespiti yer aldı.

İddianamede ayrıca, bazı sanıkların sosyal medya hesaplarından terör örgütünü övücü çok sayıda paylaşımda bulundukları, cep telefonu ve bilgisayarlarındaki incelemede de çok sayıda örgütsel materyalin ele geçirildiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ile Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 28 Mayıs'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent merkezinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.