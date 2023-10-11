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8 ilde PKK operasyonu: 8 gözaltı

8 ilde PKK operasyonu: 8 gözaltı
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Şanlıurfa merkezli 8 ilde terör örgütü PKK'nın hücre yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şanlıurfa, Adana, Antalya, Bursa, Batman, Gaziantep, Mardin ve Osmaniye'de terör örgütü PKK'nın hücre yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerinde dijital materyaller ele geçirilen 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

DHA

Etiketler şanlıurfa pkk terör örgütü hücre gözaltı
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