9 hakim ve savcı görevden alındı

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Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre Daire, dün gerçekleşen olağan toplantısında; Fetullahçı Terör Örgütü'yle iltisak, irtibat ve münasebeti yönünden haklarında delil bulunan ve bu nedenle HSK Genel Kurulu'nca savunmalarının alınmasına karar verilen 9 hakim ve savcı ile ilgili hükmünü açıkladı.
HSK 2. Daire, 9 hakim ve savcının bulunduğu hal üzere göreve devamının yargı erkinin güvenilirliğine zarar vereceği kanaati vararak 2802 sayılı yasanın 77 maddesi uyarınca görevden uzaklaştırılmalarına hükmetti.
Sabah
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