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9 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı

9 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı
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Amasya, Bingöl, İstanbul, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Mersin, Niğde ve Samsun'da bulunan bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Amasya, Bingöl, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Niğde, Mersin, İstanbul ve Samsun'da sınır ve koordinatları belirlenen alanların orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verildi.

Orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak.

AA

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