ABD'den skandal açıklama: ''Türkiye'ye karşı askeri güç...''

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo CNBC kanalına verdiği demeçte, Trump'ın 'gerektiğinde' Türkiye'ye karşı bir askeri harekât gerçekleştirebileceğini söyledi.

"Barışı savaşa tercih ederiz" diyen Pompeo, "Ancak kinetik ya da askeri tutum almak gerekirse, Başkan Trump’ın bu gereği yerine getirmeye hazır olduğunu bilmelisiniz" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı, gazeteci Wilfred Frost’un sorusu üzerine Türkiye’ye askeri müdahaleye yol açabilecek bir örnek vermeyi reddetti.

Pompeo ayrıca ekonomik yaptırımların yanı sıra diplomatik yaptırımların da kullanılabileceğini söyledi.