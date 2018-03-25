Abdullah Ağar'dan Afrin paylaşımı: ''Pes ötesi bir şey bu !''

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürüyor.

Afrin bölgesini tamamen kontrol altına alan güvenlik güçleri, bölgede el yapımı patlayıcı ve mayın arama tarama çalışmalarını sürdürüyor. Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı unsurlar da Afrin'in teröristlerden temizlenmesinin ardından bölgede arama ve tarama faaliyeti yapıyor.

Komandolar, teröristlerin ilçede kullandıkları binaları tek tek ortaya çıkarıyor. Çalışmalara, polis özel harekat timlerinin yanı sıra güvenlik korucuları da katılıyor. Mavi bereliler, Afrin'in Alemdar köyünde bir otomobil ve 2 evde belirlenen el yapımı patlayıcıları kontrollü şekilde imha etti. Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı Mayın ve EYP Tespit ve İmha Timi (METİ) ise Meydan köyü kırsalında tespit edilen EYP ve mayınları kontrollü şekilde infilak ettirdi.

Komandolar, bölgedeki mağara, kepçelerle açılmış dehliz ve tünellerde de geniş çaplı arama yaptı. Güvenlik güçleri, arama ve tarama faaliyeti sırasında bölgeyi drone ile kayıt altına alırken, arazi arama ve tarama sırasında da 27 boru tipli metal EYP, 60'lık 12 havan, 120'lik bir havan, 5 TM57 antitank mayını, 12 plastik EYP, 200 kilogram amonyum nitrat, bir otomobil lastiğine yerleştirilmiş EYP, 10 beşgen metal EYP, 15 basma düzenek EYP, 24 MB62 antitank mayın tapası, bir antipersonel mayını ele geçirdi.

ŞEHİTLER ÖLMEZ TEPESİ!

Öte yandan Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı ekipler, 1 Mart'ta 9 komandonun şehit düştüğü Bilal köyü yakınlarındaki "1083 Şehitler Ölmez Tepesi"ne şehit askerlerinin isminin yazıldığı tabelayı astı.

GÜVENLİK UZMANI BU SÖZLERLE O GÖRÜNTÜYÜ PAYLAŞTI

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından Afrin'den çok çarpıcı görüntüler paylaştı. Teröristlerin kazdıkları devasa çukurlar görüntülere yansıyor. Görüntülerde çukurun sonunun bir mağaraya çıktığı gözleniyor.



Ağar, paylaşımında, "Pes diyeceyim, yetmeyecek. Pes ötesi bir şey bu! Afrin kırsalından." ifadelerini kullandı.