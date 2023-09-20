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Acı haber: 1 astsubay şehit oldu

Acı haber: 1 astsubay şehit oldu
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Osmaniye'de bir evde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu aramasında evdeki şüphelinin açtığı ateş sonucu 1 astsubay şehit oldu, 2 asker hafif yaralandı.

Osmaniye’nin Fakıuşağı Mahallesi 45012 Sokak'taki bir apartman dairesinde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese baskın yaptı.

Osmaniye'de uyuşturucu baskını yapılan evdeki şüphelinin ekiplere tabancayla ateş etmesi sonucu bir jandarma personeli şehit oldu.

 Arama yapmak için daireye giren ekiplere evdeki şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı. Ağır yaralanan 2 jandarma personeli ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı jandarmalardan biri doktorların müdahalesine rağmen şehit düştü, diğerinin tedavisi sürüyor. Şüpheli gözaltına alındı.

Etiketler şehit ev osmaniye
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