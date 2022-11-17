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Acı haber sınır ötesinden geldi: 1 evladımız şehit düştü

Acı haber sınır ötesinden geldi: 1 evladımız şehit düştü
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu 1 askerimiz şehit oldu.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak şehit oldu.

 

Etiketler pençe kilit operasyonu asker şehit
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