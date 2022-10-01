Adalet Bakanı Bozdağ'dan çok konuşulacak HDP çıkışı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HDP'yi de altılı masa üzerinden eleştirirken "Bunlar sizin oyunuza muhtaçken sizinle oturmak istemiyorlar. Oyunuzu aldıktan sonra dönüp de sizin yüzünüze bakarlar mı? Bakmazlar" dedi.

Kırşehir toplu açılış ve temel atma töreninde konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bozdağ, HDP'yi de altılı masa üzerinden eleştirdi.

'CEZAEVLERİNDE GAZETECİ YOKTUR'

Mersin'de polislere saldırıyı gerçekleştiren kişinin CHP'nin yayınladığı gazeteciler listesinde isminin yer alıp almadığıyla ilgili sorulan soruya Bozdağ şu yanıtı verdi: "Onlardan birinin de ismi geçti. Birtakım değerlendirmeler yapıldı. Türkiye cezaevlerinde gazetecilik faaliyeti yaptı ya da başka başka kanun, nizam, usul, nispet dairesinde işini yaparken bu işi yaptı diye soruşturulan, hakkında tutuklama kararı çıkarılan ya da hüküm verilen herhangi bir kişi yoktur. Biz bunu söylüyoruz. Her söylediğimizde de bunu eleştiriyorlar. 'Bir tweet attı, tutuklandı' diyor. E peki kardeşim bu tweetin içinde ne var? Kimse söylemiyor. Yani buradan söylemekten hicap duyuyorum. Herhangi bir Çiçekdağlı'nın annesine, babasına ölmüşüne sinkaf eden bir tweet atıyor. Böyle bir şey yaptığında soruşturma açılıyor. Böyle bir şey yaptığında yargılamayla karşı karşıya kalıyor. Çiçekdağlılara soruyorum. Sizin, bizim, hepimizin, yaşayan ve ölmüş büyüklerine sinkaf eden birisi, düşünce mi açıklıyor, yoksa hakaret mi ediyor?"

'SORUŞTURMANIN BİLGİLERİNİ KILIÇDAROĞLU'NA KİM İLETİYOR?'

Türkiye'yi, muhalif düşünenleri, gazetecileri, eleştirenleri yargılayan bir ülke olarak söyleyen herkese seslendiğini vurgulayan Bozdağ, "İsmini verin, gelin bakalım. Ne yapmış? Siz de bakın, biz de bakalım kamuoyuna açıklayalım. Yani bombalı saldırı yapanı rapora koyup 'bunlar gazetecilik faaliyeti nedeniyle içeridedir' demek ne anlama geliyor? Dosyada yazıyor. Ne suçu işlediği yazıyor. Bilgiler ellerinde var. Buna rağmen diyor ki 'bunlar gazetecilik faaliyeti'. O zaman biz işin içinden nasıl çıkacağız? Ayrıca Sayın Kılıçdaroğlu, dün Mersin Cumhuriyet Başsavcımızı da hedef gösteren bir açıklama yapıyor. İki gün sustu. Terör örgütü açıklama yapana kadar ağzını bıçak açmadı. Terör örgütü açıklama yapınca kükredi ve arkasından savcımızı da hedef gösteren bir açıklama yaptı. Kimse soruşturmanın üstünü örtmüyor. Senin elde ettiğin bilgiler, soruşturma kapsamında savcılarımızın alın teri, emeğiyle ortaya çıkan bilgiler. Ama soruşturma gizli. Bunu bilmiyor. Biraz yanındaki hukukçulara sormasında fayda var. Soruşturma gizli olduğu gibi gizlilik kararı da alınabilir ihtiyaç halinde. Bu durumda soruşturmanın selametle yürümesi, delillere ulaşılması, faillerin yakalanması için buna gerek duyulabilir. Şimdi buradan soruyorum. Bu gizli olan soruşturmanın bilgilerini Sayın Kılıçdaroğlu'na kim iletiyor? Gizli olan bir soruşturmanın bilgilerini paylaşmak, ifşa etmek doğru mu eğri mi? diye onu da tartmadan konuşmak ne kadar doğru?"

'MÜCADELEMİZ YEDİLİ MASADAKİLERLE DEĞİL...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın durdurulması için planlar yapıldığını söyleyen Bakan Bozdağ, şöyle devam etti. "Bizim 2023 seçim mücadelemiz sadece bu 7'li masadakilerle değil, bilesiniz hem ABD ile hem AB ile hem de onlarla beraber düşünen bütün güçlerle vereceğimiz bir seçim mücadelesidir. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ABD'ye gidiyor diye haberler var. Ha biz bilmiyoruz perde arkasında ne var ne yok ama merak saikiyle soruyorum. ABD'den çağırdılar mı yoksa kendileri mi böyle bir planlama yaptılar? Görünüşteki programlar belli. Acaba görünmeyen programlarda neler var, neler olacak? Hep beraber göreceğiz ama şu çok net. Hep söylüyoruz. Sandığa atılan oylar Türk vatandaşlarının oylarıdır. Sandıktan çıkacak iktidar Türk milletinin kalbinden çıkacak iktidardır. Ne Avrupa'sı ne ABD'si ne başka bir ülkenin oyu sandığa girmeyecektir. Allah'ın izniyle bu aziz millet bunun gereğini sandıkta vakti geldiğinde yapacak, yeniden, yeniden Recep Tayyip Erdoğan ile koşmaya devam diyecektir Allah'ın izniyle."

HDP'YE ELEŞTİRİ

Bozdağ şöyle devam etti: "Şimdi bakıyorsunuz 7'li masa, İYİ Parti diyor ki 'HDP'yle biz yan yana gelemeyiz, fotoğraf veremeyiz. Bizi yan yana koyamazsınız, edemezsiniz.' Bunu diyenlere şiddetle en tepeden en aşağıya kadar karşı çıkıyorlar. Doğru mu? Doğru. CHP, HDP ile iş birliğini ne kadar sıkı tutması lazım gelirken o kadar sıkı tutmaya özel bir gayret gösteriyor ve şimdi soruyorum. Acaba diyorum burada danışıklı bir dövüş mü var? 'Yani bizim taban biraz milliyetçi, muhafazakar. HDP'ye karşı böyle tam şafaktan karşı duralım. Siz de öte taraftan ilişkiyi sıkı tutun. Sandığa öyle gidelim' diye bizim bilmediğimiz perde arkasında gizli bir anlaşma mı var. Onu bilmiyorum. Bu soruyu da şuradan soruyorum. Çünkü İYİ Parti'nin, CHP'nin operasyon partilerinin toplamının oyunu hesap ettiğinizde yüzde 40 ile 45 arasında değişiyor. HDP'ye oy veren seçmenlerin Millet İttifakı'nın göstereceği adaya oy vermemesi halinde bırakın millet İttifakının adayının cumhurbaşkanlığını kazanması, kazanma iddiasında bulunması dahi matematik kurallarla Türkiye'nin gerçekleriyle örtüşmüyor. Eğri oturup doğru konuşmak lazım. Matematik ortada."

Son olarak HDP'yi eleştiren Bozdağ, "Bu kadar dışlamayı, itilmeyi, kakılmayı göze alıp hala bu masanın etrafında dönüp 'bize bir göz kırparsanız sizin için her şeyi yaparız' demeyi nasıl içlerine sindiriyorlar? Onu da anlamış değilim. Biraz onurlu olun ya. Sizi adam yerine koymuyorlar. Sizinle masada yan yana oturmaktan utanıyorlar. Sizinle fotoğraf vermekten çekiniyorlar. Bunlar sizin oyunuza muhtaçken aynı masada sizinle oturmak istemiyorlar. Oyunuzu aldıktan sonra dönüp de sizin yüzünüze bakarlar mı? Bakmazlar, çok net ama orada da bakıyorum yok. Neden yok? Çünkü bunların hepsinin, bu 7'li masanın Türkiye diye bir derdi yok. Onların tek derdi Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıdır. Onları bir araya getiren, yegane heyecanlandıran motivasyon Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıdır, nefretidir, kinidir" dedi. (HABER MERKEZİ)