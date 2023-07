Adana depremi sonrası olay açıklama: ''7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir''

Bugün sabah saatlerinde Adana'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5,5 büyüklüğündeki depremi yorumlayan ünlü yer bilimci Prof. Dr. Hasan Sözbilir "Bu fayların maksimum deprem üretme potansiyeli 7.1 ve 7.2 olarak biliniyor" uyarısında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu illerde fay hatlarına ilişkin çalışma yürüten Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bugün saat 08.44'te Kozan merkez üslü meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmede bulundu.

6 Şubat'taki depremlerin ardından sayıları 15 bini aşan artçı şokların yaşandığını aktaran Sözbilir, bu sabah yaşanan depremin ise Savrun ile Saimbeyli fayının güney ucunda gerçekleştiğini kaydetti.

Sözbilir, şunları ifade etti:

"Depremin dış merkez lokasyonuna baktığımızda Savrun fayı ile Saimbeyli fayının güney ucunda gerçekleştiğini görüyoruz. Bu fayların maksimum deprem üretme potansiyeli 7.1 ve 7.2 olarak biliniyor. Fakat bu fayların deprem tehlike kaynakları açısından ne anlam ifade ettikleri konusunda henüz bilimsel bir çalışma bulunmuyor. Fayların kayma hızı, deprem tekrarlama periyotları, geçmişte hangi depremlerden sorumlu oldukları, son yıkıcı depremlerini ne zaman yaptıkları, dolayısıyla fayların geçmişi bilinmiyor.

Faylar üzerinde hendek açılarak yapılan ve paleosismoloji adı verilen bilimsel çalışma henüz gerçekleştirilebilmiş değil. Bu nedenle Adana ve civarı için önemli bir sismik tehlike kaynağı oldukları söylenebilir. Bu kapsamda her 2 fay üzerinde gerekli olan çalışmaların bir an önce yapılması ve yakın gelecekte 7 civarında bir deprem üretmeleri durumunda can ve mal kaybı açısından ne tür riskler taşıyacağının önceden bilinmesi ve buna göre Adana ve yakın civarındaki yerleşimlerde önlem alınması hayati derecede önem taşımaktadır."