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İstanbul, Ankara, Konya... Sanayi tesislerinin hepsi tek tek taşınacak

İstanbul, Ankara, Konya... Sanayi tesislerinin hepsi tek tek taşınacak
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, deprem riski nedeniyle aralarında Ankara, İstanbul ve Konya gibi illerinde yer aldığı pek çok ilimizde sanayi sitelerini bulundukları bölgelerden taşımaya hazırlanıyor...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2030 sanayi stratejisinden deprem riski ayrıntısı ortaya çıktı.

Bakanlığın kentlerdeki deprem riski için özel bir başlık ayırdığı öğrenilirken çalışmada "Deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerde bulunan sanayi alanlarının güvenli bölgelere taşınması, afet sonrası ekonomik toparlanmayı hızlandıracak ve üretim kayıplarını en aza indirecektir" ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre; deprem açısından riskli bölgelerdeki sanayi tesislerinin güvenli noktalara taşınacağı kaydedildi. Özel sektörün Ankara, Konya, Karaman gibi güvenli illeri mercek altına aldığı aktarılırken Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da konuyla ilgili harekete geçtiği belirtildi.

Çalışmanın nasıl ilerleyeceği ve neler yapılacağı da merak ediliyor. Bununla ilgili aktarılan bilgilere göre; Sanayi Bakanlığı koordinasyonunda sanayi bölgelerinin risk analizi yapılacak ve uygun yer seçilecek. Öte yandan yeni sanayi bölgelerinin de afetlere dayanıklı altyapı standartlarına uygun şekilde tasarlanacağı aktarıldı. Mevcut bölgelerdeki yapısal dayanıklılığın artırılmasına yönelik güçlendirme çalışmalarının tamamlanacağı da belirtilirken diğer yandan önümüzdeki dönemde afetselliği yüksek bölgelerde altyapı yatırımlarının artırılacağı, dayanıklılık ve hazırlık kapasitelerinin güçlendirileceği belirtildi.

Aynı çerçevede doğal afetlere karşı dirençli ve hazırlıklı bir yapı oluşturmak için afet yönetim kapasitesinin güçlendirileceği ve afet teknolojilerine ilişkin yerli yetkinlikler geliştirileceği kaydedildi.

Sanayi Bakanlığı'nın çalışmasında sanayinin güvenli bölgelerde yoğunlaşmasını temin edecek şekilde üretim ve istihdam koridorları kurulacağının da belirtildiği ifade edildi.

Öte yandan organize sanayi bölgelerinin demiryolu ve liman bağlantıları ile fiziksel, teknik ve finansal altyapılarının güçlendirileceği ve OSB'lerin lojistik altyapısını geliştirmek üzere, özel sektör yatırımlarını teşvik edecek şekilde başta kamu-özel iş birliği olmak üzere alternatif finansman mekanizmalarının da geliştirileceği aktarıldı.

 

 

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Etiketler istanbul ankara konya karaman sanayi sitesi sanayi siteleri
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