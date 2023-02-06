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Adana Havalimanı uçuşlara açıldı

Adana Havalimanı uçuşlara açıldı
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kapatılan Adana Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı.

Kahramanmaraş'ta ilk olarak sabah saatlerinde 7.7 ve son olarak öğle saatlerinde meydana gelen 7,6 şiddetindeki depremin ardından Adana Havalimanı da ikinci bir karara kadar uçuşlara kapatıldı.

Adana Havalimanı bir süre sonra yeniden sivil uçuşlara açıldı.

Etiketler adana havalimanı uçuş deprem kahramanmaraş
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