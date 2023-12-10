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Adana'da merdiven altı dişçiye baskın!

Adana'da merdiven altı dişçiye baskın!
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Adana’da merdiven altı dişçiye yapıln baskında çok sayıda tıbbi cihaz, implant ve diş protez malzemesi ele geçirilirken 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde yetkisiz ve ruhsatsız tedavi yapıldığı belirlenen diş laboratuvarını tespit etti.

Polis, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile merdiven altı iş yerine operasyon düzenledi.

Söz konusu aramada çok sayıda tıbbi cihaz, implant ve diş protez malzemesi ele geçirildi.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kendilerini 'diş teknikeri' olarak tanıtan ancak tekniker olmadıkları belirlenen 7 şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Etiketler dişçi baskın adana
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