Adana'da uyuşturucu operasyonu
Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu yapıldı.
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen ikametlere operasyon düzenledi.
Adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçiren ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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