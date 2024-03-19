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Aday gösterilmeyen Tunç Soyer mal varlığını açıkladı

Aday gösterilmeyen Tunç Soyer mal varlığını açıkladı
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31 Mart yerel seçimleri için yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mal varlığını açıkladı.

Görevini yaklaşık 10 gün sonra devretmeye hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mal varlığını açıkladı. 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soyer, hem kendisinin hem de eşi Neptün Soyer'in mal varlığını paylaştı.

Buna göre Soyer'in kendisinin Karaburun Çatalkaya'da 1991'de edindiği binanın üçte birlik hissesi ve Üçkuyruklar'da 2003'te satın aldığı bir bina bulunuyor.

Neptün Soyer'in ise iki binası ve bir de içinde bina olan arazisi bulunuyor.

Tunç Soyer'in üzerine kayıtlı 2010 model bir Wolkswagen marka otomobil de bulunuyor. 

Mal varlığı beyanında Soyer çiftinin banka hesaplarında ne kadar para olduğu da açıklandı. 

31 Mart yerel seçimleri için yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mal varlığını açıkladı.

 

 

Etiketler Tunç Soyer mal varlığı tunç soyer'in mal varlığı izmir
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