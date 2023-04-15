Adıyaman'da 3.4 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Adıyaman'da12.21'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Adıyaman'da saat 12.21 sıralarında 3.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği ise 5.0 olarak ölçüldü.