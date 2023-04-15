Adıyaman'da 3.4 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Adıyaman'da12.21'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Adıyaman'da saat 12.21 sıralarında 3.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği ise 5.0 olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 15, 2023
CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) https://t.co/ryvdqpl4UT
15.04.2023, 12:21:42 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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