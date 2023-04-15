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Adıyaman'da 3.4 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'da 3.4 büyüklüğünde deprem
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Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Adıyaman'da12.21'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Adıyaman'da saat 12.21 sıralarında 3.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği ise 5.0 olarak ölçüldü.

Etiketler Adıyaman'da deprem deprem adıyaman
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