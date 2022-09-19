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Afganistan'dan kaçıp Türkiye'ye sığınan Afganlardan şeriat propagandası

Taliban'ın yönetimi ele geçirip katı şeriat kurallarını devreye aldığı Afganistan'dan kaçıp Türkiye'ye gelen Afganlar grup şeriat propagandası yaparken görüntülendi. Vatandaşlar şeriatçı Afganlara böyle tepki gösterdi.

Türkiye'deki yasal ve kaçak sığınmacılarla ilgili tartışmalar tüm hızıyla sürerken Artvin'den gelen bu görüntüler "pes" dedirtti.

Taliban'ın Afganistan'daki yönetimi ele geçirmesinin ve ülkede katı şeriat kurallarını devreye almasının ardından ülkelerini terk ederek hem kaçak hem de yasal yollardan Türkiye'ye gelen Afganların skandal görüntüleri ortaya çıktı.

Arvin'in Borçka ilçesinde çekilen görüntülerde Afgan bir grup sözde hoca, açık açık şeriat propagandası yaptı.

Görüntüleri, “Tehlikenin farkında mısınız?” notuyla paylaşan Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Yücel, “Afganistan’dan gelmiş, Artvin/Borçka’da şeriat propagandası yapmaya çalışıyor…” ifadesini kullandı.

Etiketler zafer partisi seyit yücel afgan afganistan kaçak afganlar sığınmacı afganlar şeriat propaganda Türkiye
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