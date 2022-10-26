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AK Parti Şamil Tayyar'dan TTB açıklaması

AK Parti Şamil Tayyar'dan TTB açıklaması
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AK Partili Şamil Tayyar, Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) kayyım atanabileceğini söyledi.

Adli tıp uzmanı ve Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fincancı'nın, TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını mahkemeden talep etti.

AK PARTİ'DEN İLK YORUM
AK Parti MKYK Üyesi ve eski Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından TBB Başkanı Fincancı'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tayyar, "Talep yerinde görülürse TTB Başkanlığı’na 'kayyım' atanabilir" ifadesini kullandı. 

TTB'ye kayyum talebi! Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındıTTB'ye kayyum talebi! Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındıGüncel

 

Etiketler şamil tayyar ttb türk tabipleri birliği
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