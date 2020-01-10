AK Parti'de "soruşturma" ikilemi !

AK Parti, Anayasa Mahkemesi’nin iptal etmesi üzerine torba teklife koyduğu, ancak parti içindeki itirazlar nedeniyle geri çektiği ‘güvenlik soruşturması’ düzenlemesinin nasıl yapılacağı konusunda formül arıyor. Partide arşiv taramasının yeterli olduğunu düşünen bazı hukukçu milletvekilleri, ‘güvenlik soruşturması’ düzenlemesinin mağduriyet yaratabileceği konusunda kaygı yaşıyor.

TBMM’nin 14 Ocak’ta yeniden çalışmalarına başlamasıyla birlikte gündeme gelecek yasa tekliflerinden birini de daha önce torba tekliften çıkarılan ‘güvenlik soruşturması’yla ilgili düzenleme oluşturuyor. Kamuya ilk alımlarda güvenlik soruşturmasının nasıl yapılacağı, hangi kriterlerin dikkate alınacağı konusunda yapılan toplantılarda iki görüş öne çıktı. Bazı hukukçu milletvekilleri, güvenlik soruşturmasının ‘somut veri’ye dayandırılarak düzenlenmesini savunurken, bazıları da güvenlik soruşturmasına gerek olmadığı, arşiv taramasının yeterli olduğunu düşünüyor. Bu konuda net bir karar verilemezken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yapılacak görüşmelerin ardından hangisinin tercih edileceğine karar verilecek.

“Somut veri”ye dayanılarak güvenlik soruşturmasını savunan milletvekillerinin önerisi kabul edilirse, ilk defa kamu hizmeti ve görevine atanacaklar hakkında güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılacak. Ancak güvenlik soruşturması yapılırken sadece kamuya atanacak kişinin kendisiyle ilgili araştırma yapılacak, birinci ve ikinci derece yakınlarının terör örgütleriyle iltisaklı olup olmadığı gibi veriler olsa bile bu kişinin atanmasına engel bir durum olarak ortaya konamayacak. Kişinin atanmasına engel somut veriler, ancak gerekçelendirilmesi koşuluyla değerlendirilebilecek. Torba tekliften çıkarılan güvenlik soruşturmasıyla ilgili düzenlemede yer alan ‘anayasaya ve devlete sadakat ve bağlılık’ ifadeleri yeni teklifte yer almayacak.

‘ARŞİV TARAMASI YETERLİ’

Bazı hukukçu milletvekilleri ise, güvenlik soruşturmasına gerek olmadığını, arşiv taramasının yeterli olduğunu dile getirerek, düzenlemenin bu yönde yapılmasını önerdi. Bu önerinin kabul edilmesi durumunda ise kişiyle ilgili hakkında bir arama, soruşturma, tutuklama kararı olup olmadığı, mahkemelerde hakkında bir hüküm verilip verilmediğine bakılacak. Bazı AK Parti’liler, “28 Şubat sürecinde bize yapılanları niye şimdi biz başkalarına yapıyoruz? Darbeye teşebbüs edenler, 15 Temmuz’da eline silah alanlar, eylem yapan FETÖ’cüler hak ettikleri cezayı çeksin. Ancak bunların çocukları var, ileride torunları olacak. Bunların devlete aidiyetlerinin sağlanması, topluma kazandırılması lazım. Bu çok büyük bir sorun alanına dönüştü. Çözüm sürecinde ne yapacaktık, dağdan inen eli silahlı teröristleri affedecektik. Bunların çocuklarıyla da barışmamız lazım” görüşü dile getiriliyor.