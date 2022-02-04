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AK Parti'den, Atatürk anıtına saldırıya tepki: Provokasyonları kınıyoruz

AK Parti'den, Atatürk anıtına saldırıya tepki: Provokasyonları kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Samsun'daki Onur Anıtı'na saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Atatürk anıtına saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına yapılan saygısızlıkları ve provokasyonları kınıyoruz. Geçmişten beri bu saygısızlıkların ve provokasyonların temel amacı vatandaşlarımızda infial oluşturmak ve Türkiye’ye zarar vermektir." ifadelerini kullandı.

Atatürk Anıtı'na saldırıda karar verildiAtatürk Anıtı'na saldırıda karar verildiGüncel

 

Etiketler anıt ömer çelik
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