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AK Parti'den ''Erdoğan ailesi para kaçırıyor'' diyen Kılıçdaroğlu için karşı hamle

AK Parti'den ''Erdoğan ailesi para kaçırıyor'' diyen Kılıçdaroğlu için karşı hamle

AK Parti, "Erdoğan ailesi ENSAR ve TÜRGEV üzerinden ABD'ye para kaçırıyor" iddiasıyla gündeme bomba gibi düşen CHP lideri Kılıçdaroğlu’na dava açmaya hazırlanıyor.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ensar Vakfı ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV), ABD’deki ‘paravan bir vakfa’ toplamda 1 milyar lira transfer ettiğini söylemişti. Bu vakfın, Ensar ve TÜRGEV’in ortak kurduğu TURKEN Vakfı olduğu belirtilmişti.

 CHP lideri, ABD’deki vakfın yönetiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ailesinden bir üyenin bulunduğunu belirtirken, “Gelelim Amerika’ya kaçmaya hazırlananlara… Yeni iktidarın sizi orada rahat bırakacağını mı düşünüyorsunuz?” demişti.

Kılıçdaroğlu’nun Twitter’dan paylaştığı videoyla aynı dakikalarda A Haber’e konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP liderinin ‘iç kaos oluşturmak istediğini’ öne sürdü.

Çelik, ‘Kılıçdaroğlu’nun iftiralarının FETÖ kampanyası’ olduğunu savunarak Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı makamını tehdit ettiğini ifade etti.

AK Parti sözcüsü “Türkiye düşmanlarının propagandasını dillendiriyor. AK Parti hukuki girişimlerde bulunacak” dedi.

Etiketler kemal kılıçdaroğlu recep tayyip erdoğan erdoğan ailesi türgev turken ensar
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