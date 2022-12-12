AK Parti'den ''hastanelik eden yumruğa'' skandal savunma

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de yaptığı açıklamada AKP'li Zafer Işık'ın saldırısına uğraması sonucunda ölümden dönen İYİ Partili Hüseyin Örs'ü suçladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bütçe görüşmeleri sürerken AK Parti Grup Başkanvekili AK Partili Zafer Işık'ın yumruklu saldırısı nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan İYİ Partili Hüseyin Örs hakkında yaptığı açıklamayla saldırıyı aklamak istedi.

AK Partili Bülent Turan, İYİ Parti'nin Zafer Işık'a ceza verilmemesi nedeniyle yaptığı protestoyu, "AK Parti grup konuşmacıları başladığında birkaç günden beri İYİ Parti grubunun Meclis'i terk ettiğini gözlemliyoruz. Şu an geldiler, baş tacı. Takdir kendilerinin her karara saygı duyuyoruz. Bu tarz konuşmaların Meclis'in teamülüne yakışmadığı kanaatimi kendileriyle paylaşmak istiyorum. Bu kararı tekrar değerlendireceklerini ümit ediyorum. AK Parti de eğer bu tarz devam ederse benzer bir kararı alma hakkını kendinde görecektir. Bunun da Meclis'e yakışmayacağını düşünüyorum" ifadeleriyle eleştirdi.

Saldırıya uğraması sonucu kalbi duran ve yapılan müdahale ile hayata döndürülen İYİ Partili Hüseyin Örs'ü suçlayan AK Partili Turan sözlerini şöyle sürdürdü:

Açmak istemezdim ama eylem devam ettiği için söyleyeceğim: O gün yaşanan tatsız konuları kınadık. Vekilimizi hastanede grubumuz adına ziyaret ettik. O gün 4 AK Parti milletvekili var diyorlar, 30'a yakın İYİ Parti milletvekili AK Parti sıralarına sıfır duruyorlardı. Konuşmacı arkadaş ısrarla konuşmaya başlamadan bizim grubumuza laf atıp, gerginlik yaratıyor.

Ara veriliyor, ara verince üzülerek gördük, çok yoğun hakaretler var. Hüseyin Bey'i ben de tanırım bilirim. O gün gergindi belki, başka bir şey olabilir. Çok ağır ifadelerle grubumuza hakaretler, tehditler etti. Bunun üzerine Zafer Bey kendini kaybederek muhtemelen istemediğimiz, tasvip etmediğimiz o eylemi yaptı. Yoksa Zafer Bey'i bilenler bilir. Beyefendiliği ile iş adamlığı ile naifliği ile bilinen bir insandır. Hüseyin Bey için üzüldük endişelendik ama Zafer Bey'in de çok sayıda darbı, yaralanması var. Hiç bunları duymadık.