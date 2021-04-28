AK Partili belediyeden 'lebalep' pide dağıtımı!

Koronavirüsü atlatan AK Parti Beykoz Belediyesi Başkanı Murat Aydın'ın, 'lebalep' Ramazan pidesi dağıtması tepki çekti.

Türkiye, 17 günlük tam kapanmayı ve pandemi yasaklarını konuşurken AKP'li Beykoz Belediyesi'nin 'lebalep' Ramazan pidesi dağıtması tepki topladı.

Sosyal medya hesabından Beykozlulara 'sürprizi' açıklayan AKP'li Beykoz Belediyesi, paylaşımında, “Bugün Beykozlu komşularımıza güzel bir sürprizimiz vardı. Başkanımız Murat Aydın Ramazan’ın bereketi ve sevgisiyle yoğurduğumuz pidelerimizi İncirköy’de ikram etti” ifadelerini kullandı.

Belediyenin hesabından yapılan paylaşım şöyle:

Koronavirüsü atlatan AKP'li Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da pide dağıttı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Aydın, şunları yazdı:

"Bugün, uzaktan da olsa hemşehrilerimizle selamlaşıp hasret giderdik, meşhur pidemizi İncirköy'de ikram ettik. Maksat büyük sofralarda buluşamadığımız bugünlerde Ramazan'ın kendine has iklimini yaşatmak, bereketini paylaşmak."