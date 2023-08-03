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AK Parti'nin adayı Hulusi Akar mı ?

AK Parti'nin adayı Hulusi Akar mı ?
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Türkiye Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimler için geri sayıma başlarken, AK Parti'nin büyükşehirlerdeki aday adayları için kulislerden yeni isimler gelmeye devam ediyor. Son iddiaya göre AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediyesi için eski bakan Hulusi Akar'ı aday göstermeye hazırlanıyor.

Gazeteci Fatih Altaylı, eski savunma bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ın, Ankara’da büyükşehir belediye başkanı adayı gösterileceğine dair AK Parti’lilerden kendisine ‘dedikoduların’ geldiğini yazdı.

Altaylı, AK Parti kanadından sürekli dedikoduların geldiğini belirterek, Akar’ın Mart 2024’te yerel seçimlerde Ankara adayı gösterileceğine dair iddiayı yazdı.

 Altaylı şunları kaydetti: “AK Parti kanadından her gün yeni dedikodular geliyor. Bunlar arasında en şaşırtıcı olan dün kulağıma fısıldandı. AK Parti Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısına çok sürpriz bir isim çıkarmayı planlıyor. Bu isim sizi de şaşırtabilir. Parti içi dedikodulara göre, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Hulusi Akar’ı düşünüyormuş. Olur olmaz bilemem. Ama konuşulduğunu biliyorum.”

Fatih Altaylı'nın kendi internet sitesindeki yazısının tamamı için...

Etiketler hulusi akar ak parti aday adaylık Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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