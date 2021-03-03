AK Parti'nin kongre yaptığı illerdeki vaka patlamaları!

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Güray Kılıç ve İzmir Tabip Odası Üyesi Ergün Demir’in hazırladığı tabloya göre; AK Part’nin kongre yaptığı illerde vaka sayısı önemli artışlar gösterdi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’deki illerde atılacak normalleşme adımlarını düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak ayrılan kategorilere göre atıldı.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Güray Kılıç ve İzmir Tabip Odası Üyesi Ergün Demir ise bakanlığın kategorilerinden AK Parti’nin kongre yaptığı illerdeki vaka sayısı artışını ortaya çıkardı.

Kılıç ve Demir’in hazırladığı tabloya göre AK Parti’nin kongre yaptığı illerdeki 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı artışları şöyle:

-Ordu’da 15-21 Şubat tarihleri 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı 228,40’tan, 20-26 Şubat tarihleri arasında 301,76’ya;

-Giresun’da 15-21 Şubat tarihleri 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı 217,51’den, 20-26 Şubat tarihleri arasında 264,71’e;

-Trabzon’da 15-21 Şubat tarihleri 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı 207,54’ten, 20-26 Şubat tarihleri arasında 239, 52’ye;

-Rize’de 15-21 Şubat tarihleri 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı 200,08’den, 20-26 Şubat tarihleri arasında 213,10’a;

-Tokat’ta 15-21 Şubat tarihleri 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı 149,20’den, 20-26 Şubat tarihleri arasında 166,50’ye;

-Osmaniye’de 15-21 Şubat tarihleri 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı 134,90’dan, 20-26 Şubat tarihleri arasında 145,13’e,

-Sakarya’da 15-21 Şubat tarihleri 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı 103, 90’dan, 20-26 Şubat tarihleri arasında 114,34’e;

-Aksaray’da 15-21 Şubat tarihleri 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı 108,27’den, 20-26 Şubat tarihleri arasında 123,08’e;

-Konya’da 15-21 Şubat tarihleri 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı 108,27’den, 20-26 Şubat tarihleri arasında 119,28’e;

-Balıkesir’de 15-21 Şubat tarihleri 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı 92,40’dan, 20-26 Şubat tarihleri arasında 142, 57’ye yükseldi.

‘AK PARTİ KONGRESİNİN YAPILDIĞI İLLER YÜKSEK RİSKLİ’

Kılıç, kurallara uyulmadan kapalı ortamlarda gerçekleştirilen AK Parti kongrelerinin yapıldığı iller çok yüksek riskli iller arasında olduğuna dikkat çekerek, “Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Tokat, Osmaniye, Sakarya, Aksaray, Konya, Balıkesir ile yüksek riskli iller arasında yer alan İstanbul ve İzmir’de şubat ayı içerisinde AK Parti il, il kadın ve il gençlik kongreleri lebaleb dolu olarak pandemi kurallarına uyulmadan ve kapalı ortamlarda yapılmıştır. Yine çok yüksek risk iller arasında yer alan Samsun, Sinop, Gümüşhane gibi illerimiz ise AK Parti Genel Başkanın katıldığı Trabzon, Rize kongrelerine yoğun katılımın sağlandığı komşu iller olarak görülmektedir” diye konuştu.

Demir ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, vatandaşların maske, mesafe, hijyen kurallarına ve diğer salgın tedbirlerine ne kadar riayet ederlerse illerinin normalleşmeye o kadar hızlı geçebilmesinin mümkün olacağı açıklamasını hatırlatarak, “Lebaleb doldurdunuz diye katılımcılarına övgüler dizilen, salgın önleme kurallarına uyulmadan kapalı ortamlarda yapılan AK Parti kongrelerinin gerçekleştirildiği iller çok yüksek riskli kategorisine girmişlerdir. Bu nedenle de aylardır ekonomik sıkıntı yaşayan esnafın açılma hayalleri suya düşmüş ve ekmeğiyle oynanmıştır” dedi.

AK Parti kongrelerinde koronavirüs kurallarına uyulmadığına dikkat çeken Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘lebalep’ dolu salonlara teşekkürünü anımsatarak, şunları söyledi:

“Üstüne üstlük övgüyle salonu ‘lebalep’ doldurdunuz anonsu yapan ülke yöneticisinin bir de vatandaşlardan salgın tedbirlerine riayet etmelerini istemesi ne kadar inandırıcıdır ve hangi ahlaka, bilimsel kritere ve gerçekliğe uymaktadır? Dikkat! Salgında asıl yüksek riski yaratan AK Parti’nin uymadığı pandemi kuralları ve söylemleridir. COVID-19 salgın yönetimi Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda Bilimsel Danışma Kurulunun önerileri dikkate alınarak yapılmaktadır. Oysa bu kuralları belirleyen Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu üyelerinden hala bir değerlendirme gelmemiştir. Suskunluğunuz ‘lebalep’ dolu AK Parti il kongrelerine onay verdiğiniz ve tüm bilimsel inandırıcılığınızın ortadan kalktığı anlamına gelmektedir.”