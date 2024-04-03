  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. AK Parti'nin MHP'ye karşı kazandığı ilçede gerginlik

AK Parti'nin MHP'ye karşı kazandığı ilçede gerginlik

AK Parti'nin MHP'ye karşı kazandığı ilçede gerginlik
Güncelleme:

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti adayı Remzi Torun 1546, MHP'nin adayı Zeki İpek 1533 oy aldı. 13 oy farkla AK Parti'li adayın seçimi kazandığı ilçede, 92 oyun da geçersiz sayılmasıyla gerginlik yaşandı.

Uğurludağ ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde AK Parti adayı Remzi Torun 1546, MHP adayı Zeki İpek 1533 oy alırken, 92 oy geçersiz sayıldı. MHP İlçe Teşkilatı, İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Ortaya çıkan tablo üzerine ilçede gerginlik yaşandı. Bir grup toplanıp, sokak ortasında lastik yaktı, eylem yaptı. Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından grup dağıldı.

Uğurludağ MHP İlçe Başkanı Şuayip İpek, konuyla ilgili, "Pazar günü gerçekleşen seçimlerde 1533 oy MHP adayı, 1546 AK Parti adayı oy aldı. AK Parti adayının 13 farkla seçimi kazandığı görülüyor. Ancak 92 oyun geçersiz sayılması üzerine itirazda bulunduk. Geçersiz oyların bizim lehimize olduğunu bildiğimiz için İskilip İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunduk. İlçe, talebimize ret cevabı verdi. Bunun üzerine İl Seçim Kurulu'na başvurduk. İl Seçim Kurulu da talebimize reddetti. Hakkımızı Yüksek Seçim Kurulu'nda arayacağız" dedi. 

DHA

Etiketler ak parti MHP Çorum seçim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'un o ilçesinde bin 195 oy ''kaydırılmış'' İstanbul'un o ilçesinde bin 195 oy ''kaydırılmış'' Erdoğan seçim mağlubiyetinin sebebini buldu Erdoğan seçim mağlubiyetinin sebebini buldu 29 kişiye mezar olan gece kulübünün yangın sonrası içinden görüntüler 29 kişiye mezar olan gece kulübünün yangın sonrası içinden görüntüler Kabusumuz gerçek oldu: Türkiye'nin incisinden gelen görüntüler şoke etti Kabusumuz gerçek oldu: Türkiye'nin incisinden gelen görüntüler şoke etti AK Partili Belediye Başkanı'ndan skandal ifadeler AK Partili Belediye Başkanı'ndan skandal ifadeler 29 kişinin öldüğü yangın sonrası apartman yöneticisinden dikkat çeken açıklama 29 kişinin öldüğü yangın sonrası apartman yöneticisinden dikkat çeken açıklama Bayraktar TB3'ten bir başarı daha Bayraktar TB3'ten bir başarı daha Seçimi kaybeden AK Partili belediye başkanı otobüs indirimlerini iptal etti Seçimi kaybeden AK Partili belediye başkanı otobüs indirimlerini iptal etti Bakanlık açıkladı: Memura bayram öncesi maaş yok Bakanlık açıkladı: Memura bayram öncesi maaş yok Kızıldeniz'den gelip Akdeniz'e yerleştiler Kızıldeniz'den gelip Akdeniz'e yerleştiler