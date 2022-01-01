AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen isim, AK Partili isimden şikayetçi oldu!

AK Parti iktidarına olan yakınlığı ile bilinen gazeteci Ahsen Melek Kocatürk, sosyal medya üzerinden "bu bir suç duyurusudur" diyerek AK Partili isimden şikayetçi oldu.

AK Parti’ye yakınlığı ile tanınan gazeteci Ahsen Melek Kocatürk sosyal medyada "Bu bir suç duyurusudur" diyerek çarpıcı iddialarda bulundu. "Bu araç kimin, kimi taşıyor?" diye soran Kocatürk, fotoğrafını paylaştığı siyah bir eskort aracın kasten 3 kez önüne kırdığını ve 2 kez kaza atlattığını söyledi. "Ölüyordum" diyen Kocatürk, "Devletin aracıyla makas at, yanımdan geçerken kafayı uzatıp bak" ifadelerini kullandı.

Kocatürk'ün Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek yaptığı paylaşımı şöyle:

"Bu araç kimin, kimi taşıyor?

Eskort aracı kasten 3 kez önüme kırdı, ellerim titriyor yazarken.

2 defa kaza atlattım.

Ölüyordum!

DEVLETİN ARACIYLA makas at, yanımdan geçerken kafayı uzatıp bak ???

Bu bir suç duyurusudur!

Bir sonraki paylaşımında aracı kullanan kişi için "bizim eski “medyadan sorumlu” Genel Başkan Yardımcısı" ifadesini kullanan Kocatürk, şu ifadeleri kullandı:

"Benim hesap error vermeye başladı.

Aracın sahibi özel bir şirket ama kullanan bizim eski “medyadan sorumlu” Genel Başkan Yardımcısı olunca, troller atağa geçti sanırım.

Sevinç gözyaşı döken yüz

Bir gün emek verdiğim yerdeki insanların bana, hem de bana bunu yapacakları aklımın ucundan geçmezdi!"