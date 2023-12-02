Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar: Bir anda alev aldı

Erzincan’da bir akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar yaşandı. Bir otomobil, akaryakıt dolumu sırasında bir anda alev aldı.

Erzincan’da bir otomobil akaryakıt aldığı sırada alev aldı. Alınan bilgiye göre, Lokman Y. yönetimindeki otomobil, akaryakıt dolumu sırasında bir anda alev aldı.

Lokman Y. can havliyle otomobildeki kızını da alarak araçtan uzaklaşırken yangın ise akaryakıt istasyonu çalışanlar tarafından daha fazla büyümeden söndürüldü.

Baba ile kızı son anda alevlerin arasında kalmaktan kurtulurken, o anlar ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"YÜN KAZAK ELEKTRİKLENİNCE ALEV ALDI"

Bu arada, aracın bir anda alev almasının sürücünün üzerindeki yün kazağın elektriklenmesinden kaynaklı olabileceği düşünülüyor.