Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.11'de Kıbrıs Adası'nın güney batısı açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 27,12 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Mersin ve Antalya'ya yaklaşık 140 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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